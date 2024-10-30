Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:3
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
0:1
Завершен
Урал
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
00:23, 30 октября 2024Спорт

Бывший футболист «Спартака» вспомнил о куривших в перерывах матчей одноклубниках

Бывший игрок «Спартака» Яковлев вспомнил о куривших в перерывах одноклубниках

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев вспомнил о том, что его одноклубники по московской команде курили в перерывах матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок подчеркнул, что этим занимались взрослые опытные футболисты. «Никто ни с чем не боролся. У тебя есть задача на футбольном поле: если ты ее выполняешь, то делай что хочешь. Хоть пьяным приходи на тренировку или игру», — заявил Яковлев

Футболист добавил, что читал исследование о пользе снюса для восстановления спортсменов. «Не буду утверждать, но такие были выводы сделаны учеными. Кто-то себя чувствует с ним хорошо, кто-то — плохо. Я лично против», — отметил игрок.

Яковлев был футболистом «Спартака» с 2009 по 2016 год, за это время он также был в аренде в нескольких других клубах. С 2024 года 33-летний хавбек играет в Медиалиге.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Погубили своих же солдат». Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на университет спецназа

      ВСУ атаковали российское село

      В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

      Родители-веганы довели 17-летнюю дочь до веса в 27 килограммов и отказывались ее лечить

      В России допустили использование коммерческих спутников для наведения дронов ВСУ

      Бывший футболист «Спартака» вспомнил о куривших в перерывах матчей одноклубниках

      В США подали коллективный иск против McDonald's

      В Windows 11 исправили старые ошибки и создали новые

      Жителям Белгородской области раздали детекторы дронов и рации

      Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше