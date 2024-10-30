Бывший футболист «Спартака» вспомнил о куривших в перерывах матчей одноклубниках

Бывший игрок «Спартака» Яковлев вспомнил о куривших в перерывах одноклубниках

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев вспомнил о том, что его одноклубники по московской команде курили в перерывах матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок подчеркнул, что этим занимались взрослые опытные футболисты. «Никто ни с чем не боролся. У тебя есть задача на футбольном поле: если ты ее выполняешь, то делай что хочешь. Хоть пьяным приходи на тренировку или игру», — заявил Яковлев

Футболист добавил, что читал исследование о пользе снюса для восстановления спортсменов. «Не буду утверждать, но такие были выводы сделаны учеными. Кто-то себя чувствует с ним хорошо, кто-то — плохо. Я лично против», — отметил игрок.

Яковлев был футболистом «Спартака» с 2009 по 2016 год, за это время он также был в аренде в нескольких других клубах. С 2024 года 33-летний хавбек играет в Медиалиге.