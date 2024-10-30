Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили расстаться

People: Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались и расторгли помолвку

Голливудский актер Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили расстаться и расторгнуть помолвку после трех лет отношений. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

На данный момент представители обеих звезд не прокомментировали ситуацию.

В октябре прошлого года сообщалось, что Татум и Кравиц решили пожениться.

Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.