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15:19, 30 октября 2024Культура

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили расстаться

People: Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались и расторгли помолвку

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили расстаться и расторгнуть помолвку после трех лет отношений. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

На данный момент представители обеих звезд не прокомментировали ситуацию.

В октябре прошлого года сообщалось, что Татум и Кравиц решили пожениться.

Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.

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