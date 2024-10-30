Последствия разрушительного наводнения в Испании попали на видео

El País публикует кадры последствий крупнейшего за 30 лет наводнения в Испании

Испания переживает крупнейшее за 30 лет наводнение. Кадры, на которых можно оценить последствия стихийного бедствия, публикует газета El País.

Реки, вышедшие из берегов после мощных ливней, затопили улицы Валенсии. Вода шумным потоком бежит по дорогам, заливая окна двух нижних этажей и сметая все на своем пути. В роликах, записанных местными жителями, видно, как на большой скорости вдоль по улицам проносятся машины — сильным течением их сталкивает и сгребает в кучи.

Шторм, которому дали название «Дана», накрыл Испанию 29 октября, всего за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Как сообщает El Boletín со ссылкой на Единый оперативно-координационный центр (Cecopi), число жертв катаклизма достигло 72 человек. Десятки объявлены пропавшими без вести, повреждены тысячи зданий. В Испании продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Потоп стал самым разрушительным в истории страны за период почти тридцати лет. Последнее подобное наводнение произошло в Бьескас в 1996 году, оно унесло жизни 87 человек и нанесло травмы 180.