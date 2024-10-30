В Германии объяснили бурный рост популярности ультраправых политиков

FAZ: левые потеряли былой шарм романтиков-радикалов, молодежь выбирает правых

Левые потеряли свой шарм «необузданных контркультурных революционеров» и романтиков-радикалов, теперь молодежь в Германии и по всему миру выбирает правых и ультраправых популистов, которые перехватили и «приняли на вооружение дух свободы, гедонизма и перемен». Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

«Раньше левые смеялись над смертью, курили и пили так, словно завтра не наступит никогда. Сегодня они носят маски и едят веганскую пищу. В прошлом левые черпали эротическую энергию из предчувствия гибели. Сегодня левые больше не мечтают, и на реальную катастрофу изменения климата они реагируют воздержанием и нежеланием заводить детей, дабы не приводить их в этот мир», — обратил внимание автор материала Тимо Фраш.

В подкрепление своих тезисов Фраш привел в пример данные о немецких выборах в парламент федеральной земли Тюрингия в сентябре 2024 года, на которых с результатом 33,5 процента победила правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Данные соцопросов в других регионах Германии продемонстрировали, что подобная ситуация может повториться и в 2025 году в ходе федеральных парламентских выборов.

При этом отмечается, что победу АдГ на выборах принесла поддержка молодых людей от 16 до 35 лет и крупная кампания в социальных сетях. «У каждого третьего молодого человека никогда не было девушки. Вы один из них? Не смотрите порно, не голосуйте за Партию зеленых», — говорилось в одном из самых популярных роликов АдГ в TikTok.

«Раньше все считали, что самые большие приключения в жизни случаются только у левых. Это они путешествовали по миру — теперь у них только стыд полетов [из-за выбросов СО2 от авиадвигателей]. Сопротивление, которое, как известно, имеет и эстетическое измерение, тоже было уделом левых. То же самое и случилось с их радикализмом. Сегодня именно правые хотят революции и кардинальных перемен, в то время как левые митингуют за более строгие ограничения скорости на дороге», — закончил мысль обозреватель.

Ранее сообщалось, что взгляды немецкой молодежи становятся более правыми в связи с неприятием политического курса правительства ФРГ. Основные опасения у молодых немцев вызывает инфляция (65 процентов), дорогое жилье (54 процента) и бедность в старости (48 процентов), а также раскол в обществе (49 процентов), увеличение потоков беженцев (41 процент) и высокая неудовлетворенность молодого поколения своим жизненным положением и политической ситуацией.