Двое российских полицейских потребовали 1,8 миллиона рублей за неизвестное вещество

СК задержал двух полицейских в Петербурге по подозрению во взятке в 1,8 млн руб

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении них возбуждено уголовное дело. Коррупционное преступление выявили оперативники управления собственной безопасности МВД.

По версии следствия, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Красносельскому району с участковым отдела полиции УМВД по Кировскому району потребовали у мужчины деньги, обещая не проверять найденное при нем неизвестное вещество, которое предположительно является наркотиком.

29 октября оперативник получил от мужчины 500 тысяч рублей в салоне автомобиля, после чего был задержан. Следователи предъявили обвинение полицейским, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Они также проверяют взяткодателя.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский районный суд Москвы приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки.