Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 30 октября 2024Экономика

Экономисты оценили тягу россиян к кофе

«Чек Индекс»: медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В России выросло потребление кофе и цена этого напитка. Об этом сообщил «Чек Индекс».

В 2024 году медианная цена кофе составила 457 рублей. Это на 13 процентов больше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на шесть процентов. Кроме того, увеличилось и количество торговых точек, продающих этот напиток. По сравнению с 2023 годом рост составил два процента.

Единственный вид кофе, количество покупок которого упало (на семь процентов), — это молотый. Медианная цена составила 375 рублей, или на шесть процентов выше уровня 2023 года.

Медианная цена растворимого кофе — 345 рублей, зернового — 844 рубля, а в капсулах — 588 рублей. При этом первый стали покупать чаще на 10 процентов, второй на 7 процентов, а третий на 11 процентов. Рост цен — на 8, 11 и 12 процентов соответственно.

В начале октября появился прогноз о мировом дефиците кофе в следующем урожайном году. В 2024 году мировые цены на натуральный кофе выросли до рекордных значений. Виной этому оказался неурожай.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

      Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

      Избившего до смерти гостя на свадьбе россиянина приговорили к колонии

      Один российский банк начал выдавать в ДНР и ЛНР ипотеку под 2 процента

      Раскрыт тайный смысл платья Эмили Ратаковски на премии глянцевого журнала

      Познер оценил перспективу возвращения на телевидение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше