Экономисты оценили тягу россиян к кофе

«Чек Индекс»: медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей

В России выросло потребление кофе и цена этого напитка. Об этом сообщил «Чек Индекс».

В 2024 году медианная цена кофе составила 457 рублей. Это на 13 процентов больше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на шесть процентов. Кроме того, увеличилось и количество торговых точек, продающих этот напиток. По сравнению с 2023 годом рост составил два процента.

Единственный вид кофе, количество покупок которого упало (на семь процентов), — это молотый. Медианная цена составила 375 рублей, или на шесть процентов выше уровня 2023 года.

Медианная цена растворимого кофе — 345 рублей, зернового — 844 рубля, а в капсулах — 588 рублей. При этом первый стали покупать чаще на 10 процентов, второй на 7 процентов, а третий на 11 процентов. Рост цен — на 8, 11 и 12 процентов соответственно.

В начале октября появился прогноз о мировом дефиците кофе в следующем урожайном году. В 2024 году мировые цены на натуральный кофе выросли до рекордных значений. Виной этому оказался неурожай.

