В Евросоюзе обеспокоились свободой слова на украинском ТВ

В Еврокомиссии обеспокоились свободой слова на украинском телемарафоне

В Европейской комиссии (ЕК) обеспокоились свободой слова на украинском новостном телемарафоне «Единые новости», оплачиваемом государством. Об этом говорится в отчете по оценке прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе, пишет РИА Новости.

Как отметили эксперты, в 2023 году правительство Украины инвестировало деньги из бюджета в проект телемарафона.

«Следует провести оценку того, является ли это лучшей платформой для свободного обмена мнениями между украинцами», — подчеркнули в ЕК.

Ранее ЕК назвала порядок мобилизации на Украине и ограничения прав человека из-за военного времени пропорциональными. Помимо этого, отмечается, что Украина якобы улучшила собственное законодательство о защите национальных меньшинств и добилась прогресса в сфере свободы информации.