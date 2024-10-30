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23:09, 30 октября 2024Мир

В Евросоюзе обеспокоились свободой слова на украинском ТВ

В Еврокомиссии обеспокоились свободой слова на украинском телемарафоне

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Европейской комиссии (ЕК) обеспокоились свободой слова на украинском новостном телемарафоне «Единые новости», оплачиваемом государством. Об этом говорится в отчете по оценке прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе, пишет РИА Новости.

Как отметили эксперты, в 2023 году правительство Украины инвестировало деньги из бюджета в проект телемарафона.

«Следует провести оценку того, является ли это лучшей платформой для свободного обмена мнениями между украинцами», — подчеркнули в ЕК.

Ранее ЕК назвала порядок мобилизации на Украине и ограничения прав человека из-за военного времени пропорциональными. Помимо этого, отмечается, что Украина якобы улучшила собственное законодательство о защите национальных меньшинств и добилась прогресса в сфере свободы информации.

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      Марина Совина
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