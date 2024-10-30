Европейские чиновники заявили о тихой тоске по Трампу

Politico: победа Трампа может стать тем, что нужно ЕС для укрепления обороны

Европейские чиновники «тихо тоскуют» по бывшему президенту США Дональду Трампу и считают, что его победа на американских выборах может стать тем, что нужно Европейскому союзу (ЕС) для укрепления обороны блока. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Возвращение Трампа станет благотворным шоком, который позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия или энергетический кризис после войны на Украине», — сказал пожелавший остаться анонимным высокопоставленный дипломат ЕС.

Как отмечает издание, шесть дипломатов и должностных лиц ЕС заявили, что второй срок Трампа станет для раздробленного ЕС «горьким лекарством», необходимым для преодоления разногласий и движения вперед как единого блока. Уточняется, что данная точка зрения не проистекает из симпатии к кандидату от Республиканской партии или его политическим предложениям.

По мнению чиновников, президентство Трампа будет настолько враждебным по отношению к Европе, что у блока не будет иного выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор и прояснить свою политику в отношении Китая. Собеседники издания отметили, что у них остались болезненные воспоминания о первом сроке Трампа, когда он ругал европейских лидеров и называл Брюссель «адской дырой».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает ужесточение санкций против России в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах. ЕС намерен ввести «всеобъемлющий контроль» для остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России.