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12:44, 30 октября 2024Ценности

Фанаты оценили новую стрижку Киркорова фразой «седой Тимати»

Кадр: @fkirkorov

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался новой стрижкой и рассмешил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний поп-исполнитель поделился видео из гримерной комнаты. Киркоров запечатлен в парикмахерском кресле. На нем светлая водолазка и черный шарф. Так, в начале ролика он предстал с вьющимися волосами длиной до ушей. После смены кадров артист продемонстрировал новую короткую стрижку.

Поклонники удивились обновленному имиджу кумира и оценили его следующими фразами «Седой Тимати», «Тимати — старая версия», «А если бы еще покрасить волосы в черный, то получился бы Филипп из 1990-х», «Гораздо лучше, чем раньше», «Я не фанатка Филиппа, но мне нравится», «Он и Тимати — точно не братья?».

В апреле Филипп Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.

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      Карина Черных
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