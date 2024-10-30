Фанаты оценили новую стрижку Киркорова фразой «седой Тимати»

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался новой стрижкой и рассмешил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний поп-исполнитель поделился видео из гримерной комнаты. Киркоров запечатлен в парикмахерском кресле. На нем светлая водолазка и черный шарф. Так, в начале ролика он предстал с вьющимися волосами длиной до ушей. После смены кадров артист продемонстрировал новую короткую стрижку.

Поклонники удивились обновленному имиджу кумира и оценили его следующими фразами «Седой Тимати», «Тимати — старая версия», «А если бы еще покрасить волосы в черный, то получился бы Филипп из 1990-х», «Гораздо лучше, чем раньше», «Я не фанатка Филиппа, но мне нравится», «Он и Тимати — точно не братья?».

В апреле Филипп Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.