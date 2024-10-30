Фильм 94-летнего Клинта Иствуда назвали одним из лучших в году

Критики высоко оценили новый фильм 94-летнего Клинта Иствуда «Присяжный №2»

Будущая картина 94-летнего режиссера Клинта Иствуда «Присяжный №2» заработала славу одного из лучших фильмов года еще до премьеры широкого проката. На данный момент на агрегаторе Rotten Tomatoes у него 94%.

Критики, которые уже успели посмотреть новое творение великого актера и постановщика, отмечают отличную актерскую игру Николаса Холта, а также сильную режиссуру.

«Глубоко захватывающий и заставляющий задуматься новый взгляд на жанр», — так в одной из первых рецензий написал журналист издания TimeOut Дэн Джолин.

Сюжет «Присяжного №2» повествует о присяжном, который в ходе судебного заседания осознает, что он сам является виновником убийства. Перед персонажем Холта встает сложный выбор: манипулировать другими присяжными в своих интересах или покаяться перед судом.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино был в восторге от фильма «Джокер 2».