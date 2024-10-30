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12:03, 30 октября 2024Спорт

Футболист сборной России раскрыл отношение к комментаторам

Футболист сборной России Литвинов заявил, что его не раздражают комментаторы

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Литвинов раскрыл отношение к телекомментаторам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что они его не раздражают. «Это их работа: где-то про кого-то хорошо сказать, где-то плохо. Я спокойно отношусь. Они делают свою работу, как и мы на поле. У них бывают плохие матчи, как и у нас», — заявил Литвинов.

Ранее телекомментаторов раскритиковал главный тренер сборной России Валерий Карпин. По словам специалиста, он давно смотрит матчи без звука.

В нынешнем сезоне Литвинов провел 11 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Игрок не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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