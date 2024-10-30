Госдеп объяснил введение новых антироссийских санкций

Госсекретарь Блинкен: санкции ввели против поддерживающих агрессию РФ на Украине

Новые американские санкции были введены против 400 физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

«Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России», — объяснил глава Госдепа.

Блинкен отметил, что новые ограничительные меры также коснулись нескольких китайских компаний, поставляющих, по его словам, товары двойного назначения предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что США расширили санкционный список против России.