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09:42, 30 октября 2024Наука и техника

Подтверждена структура вокруг центральной черной дыры в Млечном Пути

MNRAS: подтверждена структура вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

Фото: Renden Yoder / Unsplash

Исследовательская группа под руководством Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) раскрыла структуру вещества вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Результаты исследования, опубликованные в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), подтвердили наблюдения телескопа Event Horizon Telescope (EHT), с помощью которого был сделан снимок объекта.

Исследователи изучили общедоступные данные EHT, где использовались методы радиоинтерферометрии для наблюдения объекта Стрелец A* с помощью сети радиотелескопов, объединяющих результаты в единое изображение. Основная цель анализа заключалась в проверке уже полученных данных.

Команда применяла традиционные методы анализа, отличные от оригинальных алгоритмов, разработанных командой EHT. Радиоинтерферометрия, основанная на сочетании телескопов, требует сложных методов обработки данных из-за пробелов в информации, которые затем восполняются с помощью специальных алгоритмов.

По данным группы, структура черной дыры, полученная ими, немного отличается: изображение вытянуто с востока на запад, причем восточная сторона оказалась ярче. Исследователи предполагают, что это связано с вращением аккреционного диска вокруг черной дыры, что указывает на возможное движение вещества в диске вокруг Стрельца A*.

Полученные в ходе анализа структуры отличаются от ранее опубликованных изображений, но обе версии считаются возможными с учетом используемых методов обработки данных. Открытый доступ к данным EHT позволяет многим ученым проверить эти результаты, и исследовательская группа надеется, что дальнейшее обсуждение и усовершенствование методов приведут к более точному пониманию Стрельца A*.

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      Александр Еникеев
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