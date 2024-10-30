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17:11, 30 октября 2024Мир

Хорватия решила вернуть срочную службу в армии из-за опыта ВСУ

Хорватия возвращает срочную службу в армии из-за опыта ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Хорватия возвращает срочную службу в армии из-за опыта нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил президент республики Зоран Миланович, передает ТАСС.

По его словам, решение было принято из-за необходимости создания достаточного кадрового резерва на случай потенциального конфликта. Политик отметил, что сейчас резерв хорватской армии состоит в основном из стареющих людей, возраст которых приближается к 50 годам.

«Без людей, без солдат нет армии. Лучше всего это видно сегодня на Украине. Это то, что армия должна иметь, без этого армия не существует», — указал Миланович, подчеркнув, что без людского резерва ни танки, ни истребители не имеют смысла.

В августе министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил, что в стране будет введена обязательная двухмесячная служба в армии. По данным главы Минобороны, решение о возвращении отмененной в 2008 году воинской повинности было принято в связи с обострением напряженности в Европе, в том числе наращиванием вооружений в Балканском регионе и конфликтом на Украине. Анушич добавил, что ведомство также приняло решение об увеличении зарплат военнослужащих.

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      Виктория Кондратьева
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