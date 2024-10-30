Ипотеку в России назвали тормозом рынка недвижимости

Эксперт Гизатова: ипотека стала тормозом рынка недвижимости в России

Ипотека перестала способствовать развитию рынка недвижимости и теперь выступает в роли его тормоза. Об этом заявила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, передает «Реальное время».

По словам эксперта, еще рано подводить итоги после очередного повышения ставки рефинансирования. «Но тут не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что ипотека уже не драйвер рынка, а его тормоз», — отметила она.

Гизатова добавила, что россияне практически отвернулись от классической, не субсидированной ипотеки. Ей пользуются в основном в случаях, когда ставка не играет роль — по материнскому капиталу, с субсидией за третьего ребенка. Другие граждане покупают ставку, то есть оплачивают разовую повышенную комиссию банку за снижение ставки.

Ранее сообщалось, что россияне перешли на мини-ипотеку на фоне высоких процентных ставок. В таком случае жилищный кредит оформляется не на полную сумму, а лишь частично.