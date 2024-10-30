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10:48, 30 октября 2024Экономика

Строительство Тихоокеанской железной дороги ускорят

Тихоокеанская железная дорога вошла в особый перечень ускоренного строительства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Строительство Тихоокеанской железной дороги ускорится за счет включения в перечень приоритетных объектов железнодорожной инфраструктуры Правительства. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В ускоренном режиме будет осуществляться строительство частной магистрали для перевозки угля от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае. Мера позволит уменьшить период реализации проекта на срок от 9 до 21 месяца.

Строительством магистрали занимается компания «Эльгауголь». Ветка должна будет связать угольное месторождение и терминал на берегу Охотского моря. Железную дорогу начали строить в 2022 году, ранее ее планировалось достроить к концу 2024 года. Новые сроки были оглашены президентом Владимиром Путиным на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» — запуск Тихоокеанской железной дороги намечен на 2025 год.

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      Виктория Клабукова
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