Армию США призвали готовиться к войне на примере России и Украины

NYT: США готовятся к войне с Китаем на опыте конфликта России и Украины

Конфликт России и Украины дал понять высокопоставленным американским военачальникам, что в случае войны с Китаем армия США, за последние годы имевшая опыт войны лишь с нерегулярными и малыми силами, будет не готова и поэтому вынуждена трансформироваться и перенимать опыт современной войны. Об этом со ссылкой на аналитиков и отставных военных сообщает The New York Times (NYT).

Обозреватели отметили, что в ходе учений было выявлено, что, несмотря на красочные отчеты и большое число развертываний американских военных по всему миру, выявленные недочеты при проведении учений показали, что не все военнослужащие оказались бы готовы к масштабной войне «на земле, на море, в воздухе и космосе».

«Ранним утром этого месяца 864 армейских десантника погрузились в транспортные самолеты C-17 на базе на Аляске и вылетели на учения... Только 492 удалось [десантироваться]. У некоторых самолетов возникли проблемы с дверями, а другим пришлось приземлиться раньше времени. Несколько парашютистов вывихнули лодыжки при посадке или получили черепно-мозговую травму. А у одного 19-летнего юноши и вовсе не раскрылся парашют», — привели пример обозреватели.

Поэтому представители военного сообщества США призывают действующих армейских начальников к усиленной полевой подготовке и заимствованию опыта российско-украинского конфликта на тот случай, если КНР все же решит напасть на Тайвань, который «не сможет выстоять без вмешательства США». Аналитики сошлись во мнении, что если Пентагон не сделает необходимые выводы, тихоокеанские союзники США могут потерять веру в «сдерживающий фактор Вашингтона».

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин при встрече с американским президентом Джо Байденом в ноябре прошлого года попросил его, чтобы США в официальных заявлениях о Тайване четко выступали против независимости острова, а не говорили, что не поддерживают его суверенитет.