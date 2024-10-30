Глава МИД России Лавров: все цели специальной военной операции будут достигнуты

Россия достигнет всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Все цели специальной военной операции, поставленные президентом [России Владимиром] Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что Россия в первую очередь ведет специальную военную операцию для защиты русских людей Донбасса и Новороссии. Их права были «растоптаны» Киевом, одним из свидетельств чего стали гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), добавил министр. Еще одной целью СВО он назвал недопущение превращения Украины в находящееся под контролем НАТО образование.

Ранее Лавров раскрыл смысл специальной военной операции. По его словам, СВО имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок.