Лавров выразил уверенность в достижении всех целей СВО

Россия достигнет всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Все цели специальной военной операции, поставленные президентом [России Владимиром] Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены», — подчеркнул глава МИД России.
Лавров отметил, что Россия в первую очередь ведет специальную военную операцию для защиты русских людей Донбасса и Новороссии. Их права были «растоптаны» Киевом, одним из свидетельств чего стали гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), добавил министр. Еще одной целью СВО он назвал недопущение превращения Украины в находящееся под контролем НАТО образование.
Ранее Лавров раскрыл смысл специальной военной операции. По его словам, СВО имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок.