Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 30 октября 2024Бывший СССР

Лавров выразил уверенность в достижении всех целей СВО

Глава МИД России Лавров: все цели специальной военной операции будут достигнуты

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия достигнет всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Все цели специальной военной операции, поставленные президентом [России Владимиром] Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что Россия в первую очередь ведет специальную военную операцию для защиты русских людей Донбасса и Новороссии. Их права были «растоптаны» Киевом, одним из свидетельств чего стали гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), добавил министр. Еще одной целью СВО он назвал недопущение превращения Украины в находящееся под контролем НАТО образование.

Ранее Лавров раскрыл смысл специальной военной операции. По его словам, СВО имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

      Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

      Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

      Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

      Стало известно об уничтожении беспилотника одной модели с атаковавшим Чечню дроном

      Вертолет с десятками людей на борту экстренно сел в российском регионе

      Подсчитана доля государства в российской экономике

      Жительница Курской области заявила о расправе ВСУ с приехавшим эвакуировать ее волонтером

      В российском городе стриптизерш заставили надеть кокошники после приезда мэра

      Лавров заявил об «удесятерении» усилий Запада по системному сдерживанию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше