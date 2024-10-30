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11:25, 30 октября 2024Мир

Лавров заявил об «удесятерении» усилий Запада по системному сдерживанию России

Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия по системному сдерживанию России

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Коллективный Запад удесятерил усилия по системному сдерживанию России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России и развязал против нашей страны полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и его натовские ведомые откровенно говорят о своем намерении отбросить Россию на обочину мирового развития. «Все потуги наших недоброжелателей обречены на провал», — заключил министр.

Ранее стало известно, что Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с якобы исходящей угрозой со стороны стран, которые оба объединения считают «авторитарными». Североатлантический альянс и ЕС отметили напористость авторитарных государств, которые бросают вызов интересам, ценностям и демократическим принципам западных стран.

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      Виктория Кондратьева
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