Лавров заявил об «удесятерении» усилий Запада по системному сдерживанию России

Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия по системному сдерживанию России

Коллективный Запад удесятерил усилия по системному сдерживанию России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России и развязал против нашей страны полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и его натовские ведомые откровенно говорят о своем намерении отбросить Россию на обочину мирового развития. «Все потуги наших недоброжелателей обречены на провал», — заключил министр.

Ранее стало известно, что Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с якобы исходящей угрозой со стороны стран, которые оба объединения считают «авторитарными». Североатлантический альянс и ЕС отметили напористость авторитарных государств, которые бросают вызов интересам, ценностям и демократическим принципам западных стран.