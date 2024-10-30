Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

В США мужчина вышел на пробежку с собакой и пропал в лесу на месяц

Мужчина, пропавший в национальном парке США Норт-Каскейдс на месяц, рассказал, как ему удалось выжить. Подробностями злоключений он поделился с People.

39-летний музыкант Роберт Шок вышел на пробежку с собакой по кличке Фредди 31 июля. Он шел по привычному пути, когда понял, что заблудился. Оказалось, что после пожаров, бушевавших в парке в 2021 и 2022 годах, местность изменилась, и старая карта, которой следовал Шок, уже не была актуальна.

По словам мужчины, он никогда не увлекался походами и не умел выживать в диких условиях. В лесу он оказался без какой-либо подготовки. В его маленьком рюкзаке лежали несколько шорт и миска для Фредди. Вскоре зарядка телефона Шока села, он отправил собаку искать для него помощь и остался в лесу совсем один. Мужчина спал в пустых медвежьих берлогах и питался ягодами. Лишь один раз ему удалось найти что-то более питательное — большой гриб. «Я ел его весь день, и на вкус он был похожа на обычный гриб, который кладут в пиццу или в что-то подобное», — отметил он.

Однажды Шок увидел вертолет и принялся ему махать, но тот просто пролетел мимо. Силы мужчины начали таять. Тем временем Фредди нашел лесничий. Он изучил информацию на собачьем ошейнике и обратился в полицию. Узнав о бедственном положении мужчины, полицейские позвонили его матери и начали поиски.

Шока нашли 30 августа. Он сидел голым у реки, пытаясь утолить жажду, как вдруг на него вышли строители, занимающиеся ремонтом тропы неподалеку. Мужчину доставили на вертолете в больницу. Сейчас ему уже удалось восстановиться. Он отмечает, что пережитый опыт состарил его на несколько лет и он больше не планирует возвращаться в Норт-Каскейдс.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли живым девятилетнего мальчика, потерявшегося в джунглях. Он рассказал, что ночью прокладывал маршрут по звездам, а жажду утолял водой из луж. Это и помогло ему выжить.