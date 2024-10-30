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18:32, 30 октября 2024Силовые структуры

МВД зафиксировало десятки конфликтов с мигрантами с начала года

Глава МВД: в России произошли десятки конфликтов с мигрантами в 2024 году

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В России с начала 2024 год зафиксированы десятки конфликтов с мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Как уточнил глава МВД России в рамках коллегии, конфликты с мигрантами обусловлены их противоправными действиями и нарушением общественного поведения. В частности, иностранные граждане причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые вызывают общественный резонанс. В их числе — террористическая деятельность.

Ранее сообщалось, что в России выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов. По данным МВД, 740 тысяч иностранцев находятся на территории страны без законных оснований.

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      Артем Соколов
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