В цирке Ангарска прокомментировали нападение пантеры на ребенка

В цирке Ангарска на обвинения в нападении пантеры на ребенка ответили фразой «такого хищника не было», пишет «Московский комсомолец».

«Никаких пантер в нашем цирке нет. Это все оговоры и явная подстава. Судите сами. Везде пишут, что мальчик фотографировался с животным после представления. Но 28 октября — это понедельник. По понедельникам в нашем цирке представлений нет. Он вообще закрыт. На территорию так просто не попасть. А мы выступаем только по выходным», — заявил в беседе с изданием директор цирка.

В ответ на вопрос корреспондента о фотографии пантеры на сайте цирка директор заявил, что хищник якобы выступал год назад, а сейчас отказывается выходить к публике.

По словам матери, такое объяснение ей кажется странным, поскольку фотографию с животным ей показывал сын. Она рассказала изданию 360, что бывший муж без ее разрешения забрал ребенка, хотя не имеет права без нее встречаться с мальчиком по решению суда. О случившемся она узнала, когда мужчина попросил ее приехать в цирк, где она увидела окровавленного сына, а также дрессировщика, который якобы стоял на коленях и плакал.

Мальчику наложили пять швов, медики оценивают состояние ребенка как стабильное. Его мать заявила о намерении подать в суд на цирк и бывшего мужа.

О нападении пантеры на ребенка в цирке стало известно накануне, 29 октября. Сообщалось, что животное набросилось на мальчика во время фотосессии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

