Над российским регионом сработала система ПВО

Минобороны России: над Белгородской областью сработала система ПВО

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы министерства, российские войска около 13:15 по московскому времени пресекли попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, беспилотник взорвался на территории села Отрадное.