Названы преимущества якобы прибывших на Украину войск КНДР

FT: якобы прибывшие на Украину войска КНДР будут в хорошей физической форме

Якобы прибывшие на Украину войска КНДР будут выносливыми, в хорошей физической форме. Их преимущества назвал старший научный сотрудник государственного Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи в Сеуле, сообщает Financial Times (FT).

По его словам, северокорейские войска не смогут быть эквивалентом британским и американским спецподразделениям. При этом он подчеркнул, что «они будут молодыми, выносливыми, в хорошей физической форме и намного лучше подразделений, состоящих из бывших российских заключенных среднего возраста».

Ранее эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук отметил, что северокорейские войска могут быть использованы для оборонительных операций, которые потребовали бы гораздо меньше времени на подготовку.

24 октября на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с якобы северокорейскими военными на территории России. Российский лидер заявил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».