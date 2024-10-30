Несовершеннолетнему фигуранту дела о попытке теракта в общежитии РУДН добавили обвинение

Новое обвинение появилось в деле о попытке теракта в общежитии РУДН

Следователь предъявил новое обвинение несовершеннолетнему фигуранту уголовного дела о попытке теракта в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодому человеку вменяется создание террористического и экстремистского сообщества, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия. По делу арестованы трое человек, состоявших в закрытом чате.

Следователи проверяют версию об их возможной связи с иностранной спецслужбой, чьи сотрудники прибыли для диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции, указано в документах. Фигуранты дела тщательно планировали взрыв в здании студенческого общежития, с соблюдением конспирации обсуждая подготовку атаки в мессенджере.

Отмечается, что они на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Их имена назвали в Замоскворецком суде Москвы, который в ноябре 2023 года выдал санкцию на арест А.А. Полякова, М.Д. Демина и Д.Г. Сергеева Другие подробности по делу не разглашаются.

