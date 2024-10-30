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17:40, 30 октября 2024Бывший СССР

Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

Большинство жителей Абхазии назвали Россию главным союзником и другом

Фото: Eduard Kornienko / Reuters

Большинство жителей Абхазии считают Россию главным союзником государства и поддерживают курс нынешнего правительства. Это следует из опроса, проведенного Фондом Развития Евразийского сотрудничества, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что другом и главным союзником Россию считают 93 процента опрошенных и 76 процентов поддерживают курс правительства, направленный на расширение сотрудничества с Москвой.

Помимо этого, 87 процентов считают военное присутствие России главным фактором, который препятствует возобновлению боевых действий, а 61 процент оценивают положительно динамику развития отношений между Россией и Грузией.

Ранее доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов заявил, что в обществе Грузии многие верят в планы властей мирно восстановить контроль Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.

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      Валентин Карант
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