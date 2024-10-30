Оценен риск дефицита бананов в России перед Новым годом

Эксперт Березнюк: россияне не останутся без бананов перед Новым годом

Несмотря на то что Россия снизила ввоз бананов из Эквадора, опасаться дефицита этой продукции перед Новым годом не приходится. Об этом заявил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Его процитировал «Лайф».

Эксперт признал, что Эквадор был очень выгоден как по закупкам, так и по логистике. Однако есть и иные поставщики, к которым Березнюк отнес Бразилию, Индию, Филиппины, Танзанию и Колумбию. Кроме того, бананы нельзя назвать продуктом ежедневного употребления россиянина. Следовательно, уменьшение поставок не нарушит положения дел. Если возникнет необходимость, то бананы можно купить в других дружественных странах.

Ранее сообщалось, что впервые за восемь месяцев 2024 года Россия снизила ввоз эквадорских бананов. За последние несколько лет РФ в среднем покупала у этой страны 958 тысяч тонн бананов.

А в январе 2024 года в Россию отправили первую партию бананов из Индии.