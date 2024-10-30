Оценена выгода освобождения от НДФЛ для ипотечников

Риелтор Решетникова: освобождение от НДФЛ коснется небольшого числа ипотечников

Закон, освобождающий ипотечников от НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам, коснется лишь небольшого числа заемщиков. Выгоду от нововведений для граждан оценила замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, закон приняли в связи с решением ЦБ поднять ключевую ставку. При текущей ставке рефинансирования 21 процент даже кредиты, оформленные под 14 процентов, попадали под обязанность уплаты НДФЛ. Нововведение заморозило необходимость оплаты налога.

Однако Решетникова отметила, что раньше под риск оплаты НДФЛ при оформлении ипотеки попадала очень небольшая группа заемщиков. Это касалось лишь тех, кто оформлял кредиты со значительным дисконтом от ключевой ставки, то есть по ставке ниже двух третей от ключевой. «Таких кредитов в России не так много, и по ним и до этого действовал мораторий на уплату налогов, который сейчас фактически вновь продлили», — объяснила она.

Ранее, 30 октября, президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ заемщиков, взявших жилищный кредит до 2025 года.