Парень оригинально отомстил пристававшему к его возлюбленной мужчине

Пользователь Reddit поделился историей о том, как оригинально отомстил мужчине, пристававшему к его возлюбленной.

«Когда я встретил свою девушку, у нее была интрижка с парнем, который оказался женат. Она сказала ему оставить ее в покое, но он продолжал писать ей сообщения и пытаться переспать с ней», — написал автор поста. По словам героя истории, когда он сам решил поговорить с поклонником подруги, он в отместку оклеветал ее в разговоре с их общим другом.

Автор рассказал, что супруга пристававшего к его возлюбленной мужчины не знала о том, что муж ей неверен. «Поэтому я скачал Tinder, создал ему профиль и загрузил его фото из соцсетей, написав, что он в поисках отношений», — отметил рассказчик.

По словам автора истории, он был не очень дружелюбен с собеседниками в Tinder, из-за чего одна женщина нашла настоящий профиль мужчины в соцсетях и связалась с его женой. В итоге, по словам рассказчика, жена ушла от неверного мужа.

В комментариях под постом многие восхитились оригинальным способом проучить неверного мужчину. «Браво», — написал один из комментаторов под публикацией.

Ранее другой пользователь Reddit также рассказал, как оригинально отомстил изменившей ему жене. Герой истории сделал так, чтобы бывшей супруге стало сложнее создать уникальный адрес электронной почты.