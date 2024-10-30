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11:30, 30 октября 2024Экономика

Подсчитана доля государства в российской экономике

РАНХиГС: доля госсектора в экономике России снизилась до 48,5 процента

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Если в 2018-2022 годы доля государственного сектора в экономике России составляла больше 50 процентов, то в 2023 году она снизилась до 48,5 процента. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

Причинами такой динамики назвали снижение выручки предприятий, входящих в нефтегазовый сектор, а также вопросы к отчетности ряда компаний. Ученые установили, что доля госсектора в ВВП достигла пиковых значений в 2018 году, когда речь шла о 54,6 процента.

В структуре индекса размера государственного сектора в ВВП России в 2023 году самая большая доля пришлась на компании с госучастием (КГУ) — 33 процента. На сегмент государственного управления пришлось 13,6 процента. Доля государственных унитарных предприятий составила почти два процента.

Капитализация компаний с госучастием составила 30 триллионов рублей. Это 52,75 процента от капитализации всего фондового рынка.

Ранее экономист Ольга Борисова назвала главные вызовы, с которыми столкнется российская экономика к концу 2024 года. К таковым она отнесла высокую инфляцию, ослабление рубля, торговые барьеры и санкции, а также замедление темпов экономического роста.

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