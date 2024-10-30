Пользователей Android предупредили о ворующей данные вредоносной программе

Злоумышленники распространяют вредоносное ПО СraxsRAT для устройств Android

Злоумышленники распространяют среди пользователей устройств с операционной системой Android вредоносное программное обеспечение (ПО), ворующее их данные. Об этом предупредили МВД России и компания F.A.C.C.T.

Речь идет о программе СraxsRAT. С помощью этого ПО мошенники могут удаленно управлять устройством. Отмечается, что программа способна контролировать микрофон и камеру, перехватывать звонки и сообщения, отправлять уведомления, а также получать доступ к данным банковских счетов и паролям.

Эксперты рассказали, что злоумышленники отправляют файл с вредоносным ПО в WhatsApp или другой мессенджер под видом легитимных приложений или обновлений. В названии приложений могут фигурировать названия сервисов и ведомств — например, портал «Госуслуги», Минздрав, Минцифры и Центробанк.

Также, по данным специалистов, вредоносное ПО было обнаружено в файлах с именами «СПИСОК.СВО2024», «Гос.Списки СВО», «списки военнопленных», «spiski». По мнению экспертов, это может указывать на использование СraxsRAT в качестве инструмента кибершпионажа.

Ранее стало известно, что москвичи лишились более 100 квартир из-за мошенников. Отмечалось, что злоумышленники убеждали жертв брать микрозаймы.