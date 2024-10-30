Премьер Словакии высказался об эффективности антироссийских санкций

Премьер Словакии Фицо: антироссийские санкции не работают

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), не принесли ожидаемых результатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все в ЕС знаем, что санкции не работают. (...) Мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим ее», — заявил Фицо.

Премьер Словакии добавил, что подобная стратегия Евросоюза «не сработала». Он подчеркнул, что ЕС отказывается признать свою вину в произошедшем, в связи с чем Фицо призывает страны объединения «подтолкнуть Россию, Украину и США сесть за стол переговоров».

Ранее политик допустил, что в ближайшие месяцы на него будет совершено повторное покушение.