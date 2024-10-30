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16:00, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Продвигать приложения из RuStore станет проще

VK Реклама расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

VK Реклама расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Теперь пользователям доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с рекламного баннера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что новые алгоритмы помогут разработчикам показывать объявления тем пользователям, которые скорее совершат целевое действие — оформят подписку, добавят товары в корзину или завершат покупку внутри мобильного приложения из RuStore. Это позволит увеличить ключевые метрики и повысить возврат инвестиций в продвижение.

VK Реклама также сократила путь пользователя от первого контакта с объявлением до установки и конверсии внутри сервиса благодаря функции бесшовной установки. Теперь можно скачивать приложения и мобильные игры на смартфон прямо из объявления и без дополнительного перехода в магазин. Геймеры увидят рекламу мобильных игр в интересных для них жанрах, а владельцы домашних животных — магазинов с товарами для питомцев. Пользователям Android, у которых нет RuStore, будет предложено установить российский магазин.

Бизнес и разработчики могут расширить аудиторию своих продуктов среди более чем 100 миллионов пользователей проектов VK и рекламной сети. Для продвижения нужно выбрать объект «Мобильные приложения», добавить ссылку на приложение из мобильного трекера и задать настройки аудитории.

Ранее VK Реклама создала новый инструмент, который поможет пользователям быстро получить уникальные и привлекательные тексты для своих баннеров.

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      Алина Гончарова
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