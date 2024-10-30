Продвигать приложения из RuStore станет проще

VK Реклама расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore

VK Реклама расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Теперь пользователям доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с рекламного баннера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что новые алгоритмы помогут разработчикам показывать объявления тем пользователям, которые скорее совершат целевое действие — оформят подписку, добавят товары в корзину или завершат покупку внутри мобильного приложения из RuStore. Это позволит увеличить ключевые метрики и повысить возврат инвестиций в продвижение.

VK Реклама также сократила путь пользователя от первого контакта с объявлением до установки и конверсии внутри сервиса благодаря функции бесшовной установки. Теперь можно скачивать приложения и мобильные игры на смартфон прямо из объявления и без дополнительного перехода в магазин. Геймеры увидят рекламу мобильных игр в интересных для них жанрах, а владельцы домашних животных — магазинов с товарами для питомцев. Пользователям Android, у которых нет RuStore, будет предложено установить российский магазин.

Бизнес и разработчики могут расширить аудиторию своих продуктов среди более чем 100 миллионов пользователей проектов VK и рекламной сети. Для продвижения нужно выбрать объект «Мобильные приложения», добавить ссылку на приложение из мобильного трекера и задать настройки аудитории.

Ранее VK Реклама создала новый инструмент, который поможет пользователям быстро получить уникальные и привлекательные тексты для своих баннеров.