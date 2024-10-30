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12:57, 30 октября 2024Россия

Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

Путин присвоил гвардейское наименование 136-му артиллерийскому полку

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил почетное гвардейское наименование 136-му артиллерийскому полку. Текст вступившего в силу указа главы государства опубликован на сайте Кремля.

Полк был включен в состав гвардии за массовый героизм, проявленный личным составов при выполнении боевых задач, следует из документа.

Новое наименование соединения звучит следующим образом: 136-й гвардейский артиллерийский полк.

Ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование 77-му зенитному ракетному полку. Указ вступил в силу в день издания — 25 октября.

ЖЗЛ
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