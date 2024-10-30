Российские войска сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями

Минобороны РФ: ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями, об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в среду, 30 октября, с 21:00 до 22:30 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористические акты на территории России с применением дронов самолетного типа.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Ранее в результате удара беспилотника ВСУ четыре жителя Белгородской области получили ранения.