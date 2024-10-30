Жительница Курской области погибла, прикрывая собой дочь при обстреле ВСУ

Жительница Курской области погибла, прикрывая собой дочь при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать подруги погибшей рассказала на допросе в качестве свидетеля у военных следователей СК России, что украинские военные начали обстреливать поселок Теткино, в котором она проживала, с мая 2022 года. Она добавила, что с 2023 года ВСУ обстреливали поселок каждый день, а в 2024 году — «днями и ночами».

Кроме того, местная жительница сообщила, что украинские военные несколько раз били по детскому дому в поселке.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате этого были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры.