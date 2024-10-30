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06:16, 30 октября 2024Россия

Пытавшаяся защитить дочь россиянка погибла в результате обстрела ВСУ

Жительница Курской области погибла, прикрывая собой дочь при обстреле ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Жительница Курской области погибла, прикрывая собой дочь при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать подруги погибшей рассказала на допросе в качестве свидетеля у военных следователей СК России, что украинские военные начали обстреливать поселок Теткино, в котором она проживала, с мая 2022 года. Она добавила, что с 2023 года ВСУ обстреливали поселок каждый день, а в 2024 году — «днями и ночами».

Кроме того, местная жительница сообщила, что украинские военные несколько раз били по детскому дому в поселке.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате этого были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры.

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      Марина Совина
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