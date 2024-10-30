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11:35, 30 октября 2024Силовые структуры

Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии

В ЛНР военный показал подростку, как стреляет гранатомет, и лишил его жизни

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии. О случившемся рассказывает Baza.

По данным издания, житель Ставрополя с сентября проходит военную службу в Луганской народной республике (ЛНР). В конце месяца к нему приехали жена и 13-летний сын. Командир мужчины познакомился с подростком и решил показать ему, как стреляет гранатомет.

При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. В результате командир и школьник не выжили, а отец мальчика получил осколочные ранения.

Ранее в поселке Каменка в Ленинградской области 14-летний школьник подорвал боеприпас на военном полигоне и поплатился.

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