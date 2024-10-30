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00:31, 30 октября 2024Из жизни

Родители-веганы довели 17-летнюю дочь до веса в 27 килограммов и отказывались ее лечить

В Австралии родители-веганы едва не заморили 17-летнюю дочь голодом

Фото: Unsplash

В Австралии идет суд над супругами-веганами, которые держали 17-летнюю дочь на строгой диете, чуть не заморили девушку голодом и отказывались ее лечить. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка из города Перт, штат Западная Австралия, с первого класса школы находилась на домашнем обучении и почти не контактировала с внешним миром. При этом она ходила в балетную школу. Преподавателя смущала худоба ученицы, и он выразил свою обеспокоенность ее матери. Женщина заявила, что дочь «в полном порядке».

В 2020-м году преподаватель и родители соучеников девушки обратились в органы опеки. Супругов обязали отвести дочь на медицинское обследование. Отец сам отправился к терапевту и попросил справку, что она здорова. Врач отказался давать ее без осмотра. Когда сотрудники органов опеки явились домой к семейству, мужчина не впустил их. 1 апреля 2021 года супругов все же заставили отвести дочь на медосмотр. В больнице они указали, что ей едва исполнилось 14 лет. Однако после выяснилось, что на тот момент ей было почти 17. При этом ее рост составлял 147,5 сантиметров, а вес — 27,3 килограмма. Отец девушки заявил, что просто ошибся с указанием возраста.

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Родители заявили врачу, что держат дочь на диете из органических груш, клубники, овощного супа и мороженого. По их свидетельствам, она «становилась сильнее с каждым днем» и танцевала без устали по восемь часов в сутки. Однако врач выразил серьезные опасения по поводу ее здоровья. Он был уверен, что у девушки может вот-вот случиться сердечный приступ из-за истощения и настаивал на немедленной госпитализации.

7 апреля 2021-го года родители все-таки привезли дочь в больницу. Врачи диагностировали у нее крайнюю степень истощения. В первую неделю ее пришлось кормить через зонд. При этом родители утверждали, что ее худоба связана с тем, что она родилась недоношенной. Кроме того, они пытались контролировать ее питание в больнице и отказаться от лечения.

В итоге девушку взяло под опеку государство. За 50 дней пребывания в больнице она поправилась на семь килограммов и выросла на 3,4 сантиметра. Врачи выяснили, что родители обращались с дочерью-подростком как с маленьким ребенком. Дома она смотрела детские мультики, а на 17-летие в больнице родители подарили ей куклу «Барби» и хотели организовать визит аниматора в образе диснеевской принцессы. При этом умственное развитие девушки соответствовало ее реальному возрасту.

В данный момент судебные разбирательства продолжаются. В частности, в конце октября отец пострадавшей признал, что сознательно указал меньший возраст дочери во время похода к врачу.

Ранее сообщалось, что священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет держал 21-летнего больного сына в закрытой комнате и морил голодом. Это понадобилось священнику для проведения неких ритуалов.

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      Никита Савин
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