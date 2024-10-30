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16:51, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми лотереями

Мошенники крадут деньги с помощью фальшивых лотерей от известных людей

Фото: Jochen Tack / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Мошенники пытаются украсть деньги россиян с помощью фальшивых лотерей, которые они рекламируют с помощью образов известных людей. Об этом предупредила прокуратура Московской области.

Сообщается, что злоумышленники используют образы популярных блогеров и артистов, чтобы привлечь потенциальных жертв. Они предлагают пользователям перейти по ссылке, утверждая, что таким образом можно принять участие в розыгрыше. Если человек переходит по ссылке, ему предлагается открывать коробки, в одной из которых, как утверждают мошенники, может быть вознаграждение. Две попытки оказываются неудачными, но после третьей игрок находит денежный приз в иностранной валюте.

После этого жертве предлагают ввести данные карты, на которую должно прийти вознаграждение. Однако после того, как данные карты введены, сайт выдает ошибку, которая связана необходимостью перевести валюту в рубли. Утверждается, что пользователю необходимо заплатить за это. «С каждой новой попыткой получить выигрыш сумма оплаты будет расти. В итоге жертва не получит выигрыша, лишится всех переведенных денег, а данные ее банковской карты будут скомпрометированы», — отмечается в сообщении.

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Россиян призвали изучать информацию об организаторах лотереи на официальном сайте и проверять адрес сайта перед тем, как участвовать в розыгрышах. Также пользователям напомнили, что организаторы настоящих акций не требуют оплаты налога за выигрыш, а самостоятельно удерживают комиссию.

Ранее россиянам назвали признаки, по которым можно распознать мошенников на сайтах знакомств. Таковыми специалисты сочли предложения бесплатно узнать о схемах заработка.

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