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18:47, 30 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о возможном подорожании конфет на развес

«Объединенные кондитеры» предупредили о возможном подорожании конфет на развес

Фото: stockking / freepik

Если в России введут обязательную маркировку сладостей, стоимость конфет на развес может вырасти. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучили в пресс-службе ООО «Объединенные кондитеры».

Маркировка вряд ли повлияет на стоимость более дорогих изделий, таких как подарочные коробки конфет, пояснили в компании. Однако для производителей сладостей, стоимость которых составляет меньше рубля за штуку (включая весовые конфеты, печенье и вафли), введение маркировки не останется незамеченным, спрогнозировали в пресс-службе. Это связано с тем, что цена наклейки со штрихкодом составляет 50 копеек плюс НДС.

При этом «Объединенные кондитеры» подчеркнули, что осознают необходимость введения маркировки и важности контроля производимой продукции. Сейчас компания занимается поиском решения, которое даст возможность не увеличивать стоимость конфет, добавили там.

Ранее о возможности роста цен в случае распространения маркировки на сладости предупредил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Необходимое для этого оборудование является недешевым, а часть игроков из-за сопутствующих сложностей с рынка могут просто уйти, считает спикер.

Эксперимент по маркировке кондитерских изделий Минпромторг предложил провести с 15 декабря 2024 по 31 августа 2025 года. Его хотят распространить на шоколад, пирожные, печенье, конфеты и прочую продукцию.

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      Лилиана Набиуллина
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