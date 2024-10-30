Россиянам посоветовали заранее запастись валютой для заграничных поездок на Новый год

Россиянам стоит заранее купить валюту для заграничных поездок на Новый год. Такой совет путешествующим гражданам дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, пишет «Абзац».
Ряд соотечественников собирается встретить праздник за рубежом, указал Абрамов. Им лучше не оставлять этот вопрос на последний момент, поскольку валютный курс непредсказуем, и доллар может подорожать, объяснил спикер.
По словам представителя РАНХиГС, большого обвала российской валюты ждать не нужно. Тем не менее из-за высоких инфляционных ожиданий тренд движется в сторону снижения рубля, и, вероятно, такое положение дел сохранится до конца года, подытожил Абрамов.
Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова назвала ослабление рубля одним из ключевых вызовов для российской экономики к концу 2024 года. При этом первое место в этом списке она отвела высокой инфляции, второе — рискам падения национальной валюты и третье — торговым барьерам и ограничениям других стран.
Среди стран, наиболее быстро выдающих шенген россиянам, эксперты ранее указали Францию и Грецию. На получение визы туда в среднем уходит 3-4 недели, объяснили в АТОР.