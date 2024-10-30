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19:24, 30 октября 2024Экономика

Россиянам посоветовали заранее запастись валютой для заграничных поездок на Новый год

Эксперт посоветовал россиянам не откладывать покупку валюты для поездок за рубеж

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам стоит заранее купить валюту для заграничных поездок на Новый год. Такой совет путешествующим гражданам дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, пишет «Абзац».

Ряд соотечественников собирается встретить праздник за рубежом, указал Абрамов. Им лучше не оставлять этот вопрос на последний момент, поскольку валютный курс непредсказуем, и доллар может подорожать, объяснил спикер.

По словам представителя РАНХиГС, большого обвала российской валюты ждать не нужно. Тем не менее из-за высоких инфляционных ожиданий тренд движется в сторону снижения рубля, и, вероятно, такое положение дел сохранится до конца года, подытожил Абрамов.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова назвала ослабление рубля одним из ключевых вызовов для российской экономики к концу 2024 года. При этом первое место в этом списке она отвела высокой инфляции, второе — рискам падения национальной валюты и третье — торговым барьерам и ограничениям других стран.

Среди стран, наиболее быстро выдающих шенген россиянам, эксперты ранее указали Францию и Грецию. На получение визы туда в среднем уходит 3-4 недели, объяснили в АТОР.

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      Лилиана Набиуллина
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