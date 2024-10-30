Россиянин купил три ноутбука Apple за 1107 рублей

Россиянин купил три ноутбука MacBook Pro 14 за 1107 рублей благодаря рекламе

Россиянин из Подмосковья купил три ноутбука Apple за 1107 рублей благодаря рекламе и сэкономил сотни тысяч рублей. Соответствующую историю публикует Telegram-канал Mash.

По информации издания, Денис (фамилия неизвестна) из Раменского увидел в интернете рекламу, которая предлагала приобрести MacBook Pro 14 за 369 рублей. При этом уточняется, что реальная стоимость такого гаджета составляет около 600 тысяч рублей.

Пользователь оплатил три позиции, однако не получил покупку. Обратившись с жалобой в маркетплейс, россиянин услышал, что акционное предложение было ошибкой, и продавец сожалеет.

Однако Денис обратился в суд, где встали на его сторону и признали сделку добросовестной и состоявшейся, обязав продавца отдать покупателю три ноутбука. Представители компании заверяли, что у них нет таких комплектаций и уже не будет в наличии. В то же время юрист Александр Питниченко показал суду аналогичные модели в других интернет-магазинах, что стало доказательством в пользу потерпевшего.

Отмечается, что житель Подмосковья в итоге получил три MacBook Pro 14 за упомянутую цену.

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