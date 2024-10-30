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14:19, 30 октября 2024Россия

Россиянин погнался за мальчиком, поставил его на колени в грязь и попал на видео

Житель Перми поставил ребенка на колени, это сняли на видео

Житель Перми поставил ребенка на колени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

На кадрах видно, как россиянин тащит мальчика в парковую зону, держа его за куртку. Мальчик пытается вырваться. После этого неизвестный разворачивается, выводит ребенка на дорогу перед жилым домом и ставит его на колени в грязь.

Что стало причиной инцидента, неизвестно. По информации канала, перед этим мальчик пытался убежать от преследователя.

Ранее в Башкирии подростки поставили девочку на колени из-за ее прошлого поступка. «Это карма», — говорит ей голос за кадром. Девочку унизили из-за долга в три тысячи рублей.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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