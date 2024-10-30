Россиянин захотел вернуть бывшую жену и изнасиловал ее

Житель Дагестана решил вернуть экс-жену, увез ее на окраину села и изнасиловал

Житель Дагестана захотел помириться с бывшей женой, с которой прожил в браке пять лет, забрал ее с работы на машине и изнасиловал на окраине села. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 33-летний Герман развелся с супругой несколько лет назад. Пара часто ссорилась, а мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал жену. После расставания он несколько раз пытался с ней помириться, но безуспешно, и затем придумал план по ее возвращению.

Злоумышленник забрал женщину после работы, чтобы отвезти домой, а сам вывез ее на окраину села и изнасиловал. После случившегося потерпевшая пришла домой и обо всем рассказала родителям – те позвонили в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит уголовное дело. Уточняется, что ранее в отношении него уже заводили дело по статье о разбое.

Ранее стало известно, что 29-летний житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и похищении 18-летней бывшей жены.