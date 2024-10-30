Россиянка бросила бутылку шампанского в пассажирский автобус и попала на видео

Shot: в Уфе девушка бросила бутылку шампанского в автобус и устроила драку

В Уфе девушка бросила бутылку шампанского в пассажирский автобус и устроила драку с прохожими. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как нетрезвая россиянка кидает бутылку в транспортное средство. После этого она начинает кричать на прохожих. На некоторых из них горожанка набрасывается с кулаками.

Как выяснил Shot, все произошло на улице Цюрупы. Девушка попыталась сбежать, однако местные затащили ее с подругой в автобус и вызвали сотрудников полиции. В салоне гражданки продолжили хулиганить, а одна из них прыгнула в окно и врезалась в прохожих. Обеих девушек увезли на допрос.

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