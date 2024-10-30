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13:37, 30 октября 2024Ценности

Россиянке изуродовали лицо в звездной клинике пластической хирургии

Женщине изуродовали лицо в московской клинике пластической хирургии Frau Klinik

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россиянке изуродовали лицо в звездной клинике пластической хирургии Frau Klinik. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 50-летняя Полина (фамилия неизвестна) с Камчатки решилась на блефаропластику в Москве за 620 тысяч рублей. Однако в результате на лице пострадавшей образовался бугорок из-за чрезмерной подтяжки века. Помимо этого, пациентку оперировали 4 часа вместо заявленных 1,4 часа.

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Независимая экспертиза и консультация с другим хирургом показали, что работа была выполнена некачественно. Клиника, где проводилось вмешательство, предложила женщине повторную операцию на измененной части лица. Пострадавшая, в свою очередь, отказалась и запросила моральную компенсацию в размере половины суммы процедуры — 310 тысяч рублей.

Директор клиники отказался от условий пациентки и порекомендовал ей обратиться в суд. Известно, что сейчас россиянка консультируется с юристами и готовится составить иск против специалистов.

В августе барбер отрезал россиянину часть уха. Мужчина решил подстричься в одной из парикмахерских Тобольска, однако специалист в ходе работы ножницами отрезал клиенту мочку правого уха.

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      Екатерина Ештокина
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