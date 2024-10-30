Российские коммунальщики заплатят сотни тысяч рублей за упавшую на ребенка глыбу льда

В Фурманове УК заплатит 400 тысяч рублей за упавшую на ребенка глыбу льда

В Фурманове Ивановской области коммунальщики заплатят за глыбу льда, упавшую на ребенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Сход снега и наледи на девочку 2015 года рождения произошел в марте 2023 года у дома, расположенного по адресу улица Жуковского, 18. В результате ребенок получил травмы, в том числе шрам на лице.

Через некоторое время мать ребенка подала иск на управляющую компанию (УК) за ненадлежащим образом исполняемые обязанности по уборке крыши и потребовала от организации компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил ее требования и постановил, что УК должна выплатить семье пострадавшей 400 тысяч рублей. При этом соответствующее решение пока не вступило в силу.

Ранее в октябре жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков деньги за грязь у дома.