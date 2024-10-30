Сестра Кейт Мосс показала фото в прозрачном нижнем белье

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти показала откровенное фото. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица поделилась в сторис фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором запечатлена позирующей у зеркала. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала на себе комплект прозрачного нижнего белья белого цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Кроме того, знаменитость примерила кружевной пояс с подтяжками для чулков и накидку, оформленную бусинами.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс попала в больницу после передозировки препарата для лечения диабета, который в последнее время используется знаменитостями для похудения. Тогда модель рассказала, что ввела в ногу большую дозу «Оземпика». По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием.