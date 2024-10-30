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06:10, 30 октября 2024Силовые структуры

СК начал проверку причастности зарубежных спецслужб к попытке взрыва общежития РУДН

СК изучает причастность зарубежных спецслужб к попытке взрыва общежития РУДН

Фото: Bocharov Denis / News.ru / Global Look Press

Следователи изучают причастность фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) к зарубежным спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подозреваемые тщательно планировали преступление, «используя конспиративную связь посредством переписки в закрытом чате мобильного мессенджера».

В ноябре прошлого года Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии РУДН.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 205 («Террористический акт») УК РФ, им вменяется приготовление к преступлению, покушение на преступление и террористический акт. Подробности дела не уточняются.

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      Юлия Мискевич
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