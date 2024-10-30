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16:45, 30 октября 2024Россия

Собаку с антенной задержали недалеко от российско-финской границы

В военном городке в Мурманской области задержали собаку с антенной

Фото: Viktorija Stankevic / Unsplash

В военном городке Ийвара в Мурманской области недалеко от российско-финской границы задержали собаку с антенной. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, все произошло 29 октября. К морде животного был прикреплен GPS-трекер с антенной финского производства.

Военнослужащие передали подозрительную лайку пограничникам из карельского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Других деталей о произошедшем Baza не привела.

До этого сообщалось, что сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области предотвратили попытку доставки наркотиков осужденным при помощи кота.

В надетом на животное ошейнике сотрудники регионального управления ФСИН обнаружили шесть свертков с веществом, предположительно, являющимся наркотическим. Все пакеты были переданы на экспертизу.

Специалисты нашли в представленном веществе метадон и N-метилэфедрон.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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